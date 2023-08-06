Şiddetli fırtına ve lodos denizdeki vatandaşları olumsuz etkiledi

Edirne'nin Enez İlçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ve lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli fırtına ve lodos denizdeki vatandaşları olumsuz etkiledi

Edirne'nin Enez ilçesinde sabah saatlerinde başlayan lodos ve fırtınanın zaman zaman etkisi artırması, denize giren vatandaşları olumsuz etkiledi. Dalgaların artmasının ardından denizde olan vatandaşlar kendisini dışarıya attı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar soluğu deniz kenarı ve sahillerde alıyor. Hafta sonu olması sebebiyle sabahın erken saatlerinden itibaren denize gitmek üzere yola çıkan yerli ve yabancı turistler, şiddetli fırtına ve lodosa takıldı.

Denize giren 13 yaşındaki Mutlu Poyraz Mutlu, "Sabah erkenden denize girdik çok güzeldi. Sonra fırtına çıktı. Deniz çok tehlikeliydi dalga ve akıntı vardı. Yüzme bilmeyenler denize girmemeli. Ben de biraz korktum" dedi.

"BİRDEN FIRTINA ÇIKTI"

İstanbul'dan gelen Mert Erdem, "Denize girdim çok güzeldi ama sonra fırtına çıktı. Yüzme bilmeyenler girmesin tehlikeli oluyor" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Alişan Kahraman, "Uzun yıllardır buradayız. Bugün deniz baya dalgalı. Boğulma vakalarına karşı bir cankurtaran olması gerekirdi. Başka yerlere gittiğimizde görüyoruz. Özellikle çocuklara okul cağında yüzme öğretilmeli. 20 yaşında çocukların denize girip boğulduğunu duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öne Çıkanlar
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Dünyaca ünlü sanatçı LP'den Türkiye paylaşımı Magazin
Dünyaca ünlü sanatçı LP'den Türkiye paylaşımı
Rüyada ok görmek ne demek? Rüyada ok görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada ok görmek ne demek? Rüyada ok görmenin anlamı nedir?
Antalya’da hareketli gece: Bıçakla polise direndi birinci kattan düşüp yaralandı Güncel
Antalya’da hareketli gece: Bıçakla polise direndi birinci kattan düşüp yaralandı
Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 kişi yaralandı Güncel
Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 kişi yaralandı
İngilizlerin aklı Zaniolo'da. Premier Ligi devi peşine düştü Spor
İngilizlerin aklı Zaniolo'da. Premier Ligi devi peşine düştü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine UEFA'dan ceza Spor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine UEFA'dan ceza
Türk mitolojisinde Alpamış ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Alpamış ne anlama geliyor?