Şiddetli fırtına ve lodos denizdeki vatandaşları olumsuz etkiledi

Edirne'nin Enez ilçesinde sabah saatlerinde başlayan lodos ve fırtınanın zaman zaman etkisi artırması, denize giren vatandaşları olumsuz etkiledi. Dalgaların artmasının ardından denizde olan vatandaşlar kendisini dışarıya attı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar soluğu deniz kenarı ve sahillerde alıyor. Hafta sonu olması sebebiyle sabahın erken saatlerinden itibaren denize gitmek üzere yola çıkan yerli ve yabancı turistler, şiddetli fırtına ve lodosa takıldı.

Denize giren 13 yaşındaki Mutlu Poyraz Mutlu, "Sabah erkenden denize girdik çok güzeldi. Sonra fırtına çıktı. Deniz çok tehlikeliydi dalga ve akıntı vardı. Yüzme bilmeyenler denize girmemeli. Ben de biraz korktum" dedi.

"BİRDEN FIRTINA ÇIKTI"

İstanbul'dan gelen Mert Erdem, "Denize girdim çok güzeldi ama sonra fırtına çıktı. Yüzme bilmeyenler girmesin tehlikeli oluyor" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Alişan Kahraman, "Uzun yıllardır buradayız. Bugün deniz baya dalgalı. Boğulma vakalarına karşı bir cankurtaran olması gerekirdi. Başka yerlere gittiğimizde görüyoruz. Özellikle çocuklara okul cağında yüzme öğretilmeli. 20 yaşında çocukların denize girip boğulduğunu duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.