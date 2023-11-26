Şiddetli rüzgar elektrik direğini yerinden söktü

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan fırtına bir elektrik direğini yerinden söktü.

KAYNAK: İHA
Şiddetli rüzgar elektrik direğini yerinden söktü

Kulu ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri devrilirken, Olof Palme Bulvarı üzerinde yol kenarında bulunan beton elektrik direği kırılarak devrildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle şans eseri kimse yaralanmazken, devrilen elektrik direği yolu kısmen trafiğe kapattı.

Sürücülerin zor anlar yaşadığı olay sonrası devrilen beton direk görevliler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. İlçede bir süre etkisini gösteren şiddetli rüzgar daha yerine sağanak yağmura bıraktı. Yağmur sonrası bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

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