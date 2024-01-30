Şiddetli rüzgar minarenin külahını devirdi

Aksaray'da etkili olan rüzgar nedeniyle şehirdeki rüzgarın hızı zaman zaman 49 kilometreye kadar ulaşırken, Oluşan rüzgar sebebiyle Şifahane Mahallesi’ndeki İmam Hüseyin Camii’nin minaresinin külahı yerinden söküldü.

POLİS EKİPLERİ ÖNLEM ALDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis, külahın düşme ihtimaline karşı sokağı kapatıp, çevrede önlem aldı. Sokağın kullanılmaması için uyarı yapıldı. AFAD ekiplerinin vinçle külahı indireceği öğrenildi.

"DURUMU GÖRDÜĞÜMÜZDE BİZ DE ŞAŞIRDIK”

Mahallede oturan Kamber Şahan, “Bugün rüzgarlı hava nedeniyle camimizin minaresinin külahı yerinden sökülüp eğilmiş. Polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Durumu gördüğümüzde biz de şaşırdık” ifadelerini kullandı.