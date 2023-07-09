Şiddetli sağanak Karadeniz'i vurdu. Ali Yerlikaya’dan sel felaketi açıklaması

Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli sağanak, dereleri taşırarak sel felaketine neden oldu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaşanan felaketin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Şiddetli sağanak Karadeniz'i vurdu. Ali Yerlikaya’dan sel felaketi açıklaması

Karadeniz'de sağanak yağış, dereleri taşırdı, heyelana neden oldu. Bölgedeki birçok il sele teslim olurken mahsur kalan çok sayıda vatandaş kurtarma ekiplerince güvenli bölgeye alındı.

Bartın kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'nda su seviyesi ise yükselmeye devam ediyor.

Kozcağız beldesinden ve Ulus ilçesi ile Arıt bölgelerinden gelen sel suları, Kemerköprü meydanında yaklaşık 15 metre yükseldi. Birçok işyeri, sel suları nedeniyle sular altında kaldı.

Ekipler bölgede güvenlik çemberi oluşturarak, araçların ve yayaların geçişine kapattı.

Bartın'da sanayi sitesinde mahsur kalan 70 işçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle kurtarıldı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN SEL AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile sel felaketinden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Bartın'a gideceğini şu sözlerle duyurdu:

''Başta Batı Karadeniz bölgemiz olmak üzere sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ile birlikte Bartın'a doğru karayoluyla hareket halindeyiz. Valiliklerimiz ve AFAD koordinesinde Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgede. 23 vatandaşımız helikopter, 73 vatandaşımız ise bot ve iş makineleriyle kurtarıldı. Şu an itibarıyla şükürler olsun can kaybımız yok. Hava Kurtarma ekiplerimiz ve tüm birimlerimiz Milletimizin emrinde.''

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ZONGULDAK'TA SAĞANAK; DERELER TAŞTI, HEYELAN OLDU

Zonguldak’ta etkili olan yağışla birlikte İstanbul karayolunda meydana gelen heyelanlar kameraya yansıdı. Anayol, heyelanlar ile birlikte tamamen kapanırken ulaşım akşam saatlerinde servis yolundan kontrollü bir şekilde yapılmaya başlandı.

Alaplı ilçesinde etkili olan sağanak, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Alaplı Çayı’nın bir bölümü taştı. Kapalı pazaryeri yolu taşma nedeniyle trafiğe kapanırken geçen yıl yaşanan sel felaketinde hasar gören Çatak köprüsü ulaşıma kapandı.

Öte yandan Zonguldak'ta hayvanlar da selden ve heyelandan olumsuz şekilde etkileniyor. Suyun bastığı barakada mahsur kalan 7 köpek yavrusu, jandarma ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı.

BOLU'DA D-100 KARAYOLUNU SU BASTI

Bolu'da sağanaklar sebebiyle D-100 karayolunun Paşaköy mevkisinde derenin taşması nedeniyle yol suyla kaplandı. D-100 karayolunun İstanbul yönünde göle dönen yol nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İl Özel İdare, karayolları, belediye ve DSİ ekipleri su seviyeleri yükselen derelerde ise taşkınlık yaşanmaması için iş makineleriyle çalışma yaptı.

Çakmaklar Mahallesi'nde derelerin taşmasının ardından bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Mahallede vatandaşlar evlerine su girmemesi için kendi imkanlarıyla tedbir almaya çalıştı. Bolu Valiliği, su taşkınlarına karşı vatandaşların dere kenarlarından uzak durmaları, araçlarını yüksek yerlere park etmelerini ve hayvanlarını güvenli alanlara almaları uyarısında bulundu.

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