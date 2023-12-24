Şiddetli tipi yüzünden araçlar hareket edemedi

Kaynak: Haber Merkezi
Şiddetli tipi yüzünden araçlar hareket edemedi
Ordu Çambaşı yaylasında başlayan şiddetli tipi...

Ordu Çambaşı yaylasında şiddetli tipi sebebiyle araçlar ilerleyemedi.

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