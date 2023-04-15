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Şiddetli yağış köyleri susuz bıraktı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan sağanak yağışın su işlem hatlarını tahrip etmesi nedeniyle birçok köy susuz kaldı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 14:50
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Şiddetli yağış köyleri susuz bıraktı

Şiddetli yağış köyleri susuz bıraktı
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İHA'nın haberine göre, Derecik'e bağlı köylerde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Köylerde etkili olan yağışlar köprülerin yıkılmasına, derelerin taşmasına neden oldu.

Yağmurların su işlem hatlarını tahrip etmesi nedeniyle birçok köy susuz kalırken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla hasar gören boruların onarımı için seferber oldu. 

3 günlük bir çabanın neticesinde suya kavuşacaklarını aktaran Mahmut Yılmaz isimli vatandaş, "İki üç gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok bölgede sel meydana geldi. Maalesef sular kesilmiş durumda. Biz vatandaşlar olarak iki gruba ayrıldık" diye konuştu.

Yılmaz "Birinci ekip burada, ikinci ekip ise iki kilometre ötede boru hatlarını onarıyor. Yoğun çaba sonucunda boru hatlarını onardık ve inşallah bu akşam sularımıza kavuşacağız" dedi.

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