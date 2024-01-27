Şifa deposu ot mantarı böyle söküp atıyor

Doğal besinler, insanların hem sağlıklı kalmak hem de sağlık problemlerine çare bulmak için tercih ettikleri bir seçenek olmaya devam ediyor.

Danaayağı otu, insanların korktuğu mantar hastalığına karşı etkili bir bitki olarak dikkat çekiyor.

MANTAR NASIL YOK EDİLİR?

Bu mucizevi bitkinin kökünden yapılan merhem, cilde sürülerek kullanılabilir. Bu merhem, hem yaraların hem de mantar enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olur.

DANAAYAĞI OTUNUN YARARLARI…

-Ateşi düşürür.

-Vücudu terleterek rahatlatır.

-Sinir sistemini canlandırır.

MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Mantar hastalığı, tek hücreli mantarların ciltte kızarıklık, kaşıntı, iltihap ve şişlik gibi belirtilere yol açtığı bir enfeksiyon hastalığıdır. Vücudun farklı yerlerinde farklı mantar türleri bu belirtilere neden olabilir. El, ayak, yüz, vücut, saç derisi gibi bölgelerde mantarlar ciltte çoğalarak enfeksiyon oluşturur. Başta belirli bir sınırı olan cilt bozuklukları, zamanla mantarın vücudun diğer yerlerine de yayılmasıyla büyüyebilir. Mantar, yakın ya da uzak bölgelerde de enfeksiyon oluşturarak iltihaplanmaya sebep olabilir. Bu durumda enfeksiyon daha ağır belirtilerle ilerler. Mantar hastalıkları genellikle ayak, tırnak, kasık, vajina, saç gibi bölgelerde ciltte görülür. Ancak çok nadir de olsa dil ve lenf bezlerini de etkileyebilir.