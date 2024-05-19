Şifalı ot toplamaya çıktı kalp krizinden öldü

Olay, şifalı bitki toplamak için dağa çıkan Çağlayan’ın aniden fenalaşarak yere yığılmasıyla başladı. Durumu fark eden yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 3 kilometrelik dağ yokuşunu yaya olarak tırmanarak Çağlayan’a ulaştı. Çağlayan’a bulunduğu noktada yaklaşık 50 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muzaffer Çağlayan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.