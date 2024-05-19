Şifalı ot toplamaya çıktı kalp krizinden öldü

Kaynak: İHA
Şifalı ot toplamaya çıktı kalp krizinden öldü
Muş’ta Mehmet Can Bağları olarak bilinen dağlarda yakınlarıyla birlikte şifalı bitki toplarken fenalaşan 64 yaşındaki Muzaffer Çağlayan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, şifalı bitki toplamak için dağa çıkan Çağlayan’ın aniden fenalaşarak yere yığılmasıyla başladı. Durumu fark eden yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 3 kilometrelik dağ yokuşunu yaya olarak tırmanarak Çağlayan’a ulaştı. Çağlayan’a bulunduğu noktada yaklaşık 50 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muzaffer Çağlayan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son Haberler
Başında olmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Başında olmak deyimi ne anlama geliyor?
Suikasta uğrayan Slovakya Başbakanı’nın sağlık durumu açıklandı Dünya
Suikasta uğrayan Slovakya Başbakanı’nın sağlık durumu açıklandı
Türkiye'de üretilen çamaşır makinesi Finlandiya'da daha ucuz Gündem
Türkiye'de üretilen çamaşır makinesi Finlandiya'da daha ucuz
Galatasaray basın odasında ilginç olay Spor
Galatasaray basın odasında ilginç olay
Hatay’dan verilen kiralık ev ilanı ‘Pes’ dedirtti. Fırsatçılar yine iş başında Gündem
Hatay’dan verilen kiralık ev ilanı ‘Pes’ dedirtti. Fırsatçılar yine iş başında
Galatasaray'da derbi öncesi flaş gelişme Spor
Galatasaray'da derbi öncesi flaş gelişme
Başından savmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Başından savmak deyimi ne anlama geliyor?