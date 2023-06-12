Sıfır otomobil fiyatlarında dev zam

Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu. Bir hafta önce Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. Öncesinde de 11 otomobil markasında fiyatlar yüzde 10’a yakın artmıştı.

7 MARKADAN 37 MODELE ZAM

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Twitter hesabından yedi otomobil markasının 37 modeline gelen yeni zamları duyurdu.

Özpeynirci, bugün itibariyle gelen zamları şöyle sıraladı:

- RENAULT - Clio, Taliant, Captur, Megane Express Van: Yüzde 12; Renault Austral: Yüzde 21

- HONDA - Civic, Jazz, HR-V, CR-V, City, Accord: Yüzde 12

- VOLKSWAGEN - Amarok, Caddy, Caddy Cargo: Yüzde 13

- PEUGEOT - 208, 2008, 308, 408, 5008, Rifter, Partner Van: Yüzde 8-9

- OPEL - Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Grandland, Combo: Yüzde 5-8,5

- CITROEN - C3, C3 Aircross, C4, C4X, C5 Aircross, C-Elysee, Berlingo: Yüzde 5-8

- NISSAN- Juke, Qashqai, X-Trail: Yüzde 8-9