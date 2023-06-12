Sıfır otomobil fiyatlarında dev zam

Döviz kurundaki önlenemeyen yükseliş ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı sıfır kilometre araçlarda yeni zam dalgası başlatırken, birçok marka da fiyatlarını güncelledi.

Sıfır otomobil fiyatlarında dev zam

Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu. Bir hafta önce Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. Öncesinde de 11 otomobil markasında fiyatlar yüzde 10’a yakın artmıştı.

7 MARKADAN 37 MODELE ZAM

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Twitter hesabından yedi otomobil markasının 37 modeline gelen yeni zamları duyurdu.

Özpeynirci, bugün itibariyle gelen zamları şöyle sıraladı:

- RENAULT - Clio, Taliant, Captur, Megane Express Van: Yüzde 12; Renault Austral: Yüzde 21

- HONDA - Civic, Jazz, HR-V, CR-V, City, Accord: Yüzde 12

- VOLKSWAGEN - Amarok, Caddy, Caddy Cargo: Yüzde 13

- PEUGEOT - 208, 2008, 308, 408, 5008, Rifter, Partner Van: Yüzde 8-9

- OPEL - Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Grandland, Combo: Yüzde 5-8,5

- CITROEN - C3, C3 Aircross, C4, C4X, C5 Aircross, C-Elysee, Berlingo: Yüzde 5-8

- NISSAN- Juke, Qashqai, X-Trail: Yüzde 8-9

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