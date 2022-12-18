‘Sıfır vaka’ politikasından geri adım atan Çin’de 1 milyon kişi ölebilir

Çin'de günler süren hükümet karşıtı gösteriler sonrası Sıfır Covid politikasında geri adım atılarak katı koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesinin ardından vaka ve ölüm sayısının patlama yaptığı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, pandeminin ilk görüldüğü ve virüse karşı çok katı yasakların uygulandığı ülkede, son günlerde hastaneler dolup taşarken cenaze evlerinde ve krematoryumlarda da olağanüstü bir yoğunluk yaşanıyor. Covid ihbarlarının artması üzerine başkent Pekin'de çok sayıda yeni sağlık ekibi görevlendirildi. Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının keskin şekilde arttığı kaydediliyor.

Ülke genelinde sokaklarda dolaşan koruyucu kıyafetli Covid ekiplerinin ve ambulansların sayısının da hızla artması dikkat çekti.

‘1 MİLYON KİŞİ ÖLEBİLİR’

Çin, son günlerde Covid kaynaklı ölüm bulunmadığını savunuyor ancak sağlık kurumlarından gelen veriler durumun vahim olduğunu ortaya koyuyor. Reuters haber ajansının tahminlerine göre, nisan ayında Çin'de vaka sayıları zirveyi görecek ve ölü sayısı 322 bine ulaşabilir.

ABD merkezli Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü’nün (IHME) tahminlerine göre de, 1,4 milyar nüfuslu Çin’in Covid'le mücadelede katı kısıtlamaları aniden kaldırması ülkede bir milyondan fazla insanın ölümüne yol açabilir. IHME Direktörü Christopher Murray, o döneme kadar Çin nüfusunun yaklaşık üçte birinin enfekte olacağını söyledi.

Bu yeni durum, pandeminin başından bu yana bitmeyen bir karantina, test-takip ve aşılama döngüsüyle virüsü kontrol altına almaya çalışan Çin'in önlemleri gevşetme adımının akıbeti açısından da büyük önem taşıyor. Vaka sayılarının artmaya başlaması üzerine Covid önlemlerini yeniden sıkılaştıran hükümet, son yılların en büyük muhalif protestolarıyla karşı karşıya kalmıştı. Gösteriler, Devlet Başkanı Şi Cinping'e karşı en büyük meydan okuma olarak nitelenmişti.

Ülkede son resmi verilere göre pandemi nedeniyle ölü sayısı 5 bin 235'e ulaştı.