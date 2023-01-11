Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasına inceleme. Bakanlık harekete geçti

Yeni yılla birlikte otomobil markaları zamlı fiyatlarını duyurmaya başladı. Pek çok firma zamlı fiyat listesini paylaştı.

Sıfır ve ikinci el araç piyasasında müşteriyi mağdur eden çeşitli uygulamaların sonlandırılması için bakanlık harekete geçti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından açıklama yaparak inceleme başlatılacağını duyurdu.

Muş, sıfır ve ikinci el araç satışlarında piyasayı daraltmak ve dengeyi bozmaya çalışanlara yönelik harekete geçildiğini açıkladı.

BAKAN MUŞ AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Muş, "Sıfır ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak ve piyasa dengesini bozmak amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında müfettiş görevlendirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Sıfır ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak ve piyasa dengesini bozmak amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında müfettiş görevlendirildi.