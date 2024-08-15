SıfırBir dizisiyle ünlenmişti. Çay içerken sırtından vurdular

Düzenleme: Kaynak: DHA
SıfırBir dizisiyle ünlenmişti. Çay içerken sırtından vurdular

SıfırBir dizisinde rol alan Tümer Adakaner, Adana'da kendisine ait çorbacıda silahlı saldırıya uğradı.

İnternet platformu üzerinden yayınlanan SıfırBir adlı dizisinde rol alan 46 yaşındaki Tümer Adakaner, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki kendisine ait iş yerinde çay içerken yanına şapkalı biri geldi.

Önce adres soran şüpheli, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla Adakaner’i sırtından vurup, kaçtı.

Tümer Adakaner, kanlar içinde yere yığılırken, çalışanların peşinden koştuğu şüpheli ara sokakta izini kaybettirdi.

Ağır yaralanan Adakaner, çevredekiler tarafından otomobille yakındaki özel hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Ameliyata alınan Adakaner’in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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