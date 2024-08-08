Borcunu ödemediği çiçekçiyi siparişini göndermediği için öldürmüş

Çiçekçi Yalçın'ın, borcunu ödemeyen Alper Günay tarafından aralarındaki husumet nedeniyle öldürüldüğü öğrenildi.

Olay sırasında kardeşini korumak için Günay'ın otomobiline ateş açan Yalçın'ın ağabeyi Mehmet Yalçın da gözaltına alındı ve tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Çiçekçilik yapan İsmail Yalçın, dükkanının önünde dururken, husumetli olduğu büfe işletmecisi Alper Günay'ın silahlı saldırısına uğradı.

Günay'ın tabancasından çıkan kurşunlarla yaralanan Yalçın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Günay, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yalçın'ın cenazesi, Park Altı Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından belediye mezarlığında toprağa verildi.

Tartışma ve öncesindeki gerginlikler

Soruşturma sırasında cinayetin arka planı da gün yüzüne çıktı. İddiaya göre, Günay'ın müşteri olarak çiçek aldığı Yalçın, borcunu ödemediği için sipariş vermeyi reddetti. Günay, olaydan bir gün önce tekrar çiçek siparişi vermiş ancak sipariş kendisine gönderilmemişti.

Bu sebeple dükkana gelen Günay, Yalçın'a borcunu hatırlatarak siparişi borcu ödendiğinde göndereceğini belirtmişti.

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve çevredeki esnaf tarafından ayırılmıştı. Günay, "Seninle hesaplaşacağız" diyerek dükkandan ayrılmıştı.

Çatışma ve güvenlik kamerası görüntüleri

Yalçın, ertesi gün Günay'ın otomobiliyle dükkanının önünden birkaç kez geçtiğini fark ederek, ağabeyi Mehmet Yalçın'ı iş yerine çağırdı. Saldırı bu sırada gerçekleşti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, İsmail Yalçın'ın, dükkanının önüne gelen Günay'ı görünce dışarı çıktığı ve tabancasını çıkararak park halindeki bir otomobili kendisine siper aldığı görülüyor.

Günay'ın karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada Yalçın'ın göğsünden vurulduğu ve Günay'ın yanındaki kişiyle birlikte araçlarını hareket ettirerek uzaklaştığı görülüyor. Yalçın'ın ağabeyi Mehmet Yalçın'ın da tabancasını çıkararak arka plandan ateş ettiği anlar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.