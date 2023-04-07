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Polisten 'ineği otlatın' operasyonu. Şifre çözüldü çete çökertildi

Kendilerini 'polis' veya 'savcı' olarak tanıtıp, 15 milyon TL'lik vurgun yapan şebeke çökertildi. Çetenin, dolandırıcılığı başlatmak için kendi aralarında 'İneği otlatın' diyerek şifreli konuştukları ortaya çıktı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 12:20
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Şifre çözüldü çete çökertildi. Adana polisinden 'İneği otlatın' operasyonu

Polisten 'ineği otlatın' operasyonu. Şifre çözüldü çete çökertildi
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DHA'nın haberine göre, 15 milyon lira vurgun yapan sahte polis çetesi çökertildi. İnandırıcı olmak için mağdurlara arka fonda polis telsizi dinlettiren çetenin, dolandırıcılığı başlatmak için ise kendi aralarında 'İneği otlatın' diyerek şifreli konuştukları belirlenince operasyonun düğmesine basıldı

MAĞDURLARA POLİS TELSİZİ DİNLETMİŞLER ŞİFRE 'İNEĞİ OTLATIN'

Sabit telefon rehberi tutup, özellikle yaşlılara tuzak kurmak isteyen çetenin, inandırıcı olmak için mağdurlara arka fonda polis telsizi dinlettiği belirlendi. Şüphelilerin kendi aralarında da mağdurun bilgilerini verdikten sonra 'İneği otlatın' diyerek şifreli konuştukları tespit edildi. Bu yöntem ile 7 ilde 43 kişinin 15 milyon TL dolandırıldığı belirlendi.

39 KİŞİ DOLANDIRILMAKTAN KURTULDU

Çetenin Adana merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Erzurum, Konya, Tekirdağ ve Niğde'de faaliyet gösterdiği, kandırılan kişinin bulunduğu ildeki aracılar vasıtasıyla para ya da altınları topladıkları tespit edildi. Bazı mağdurların banka hesabına havale yaptığı belirlendi. Çeteye temiz banka hesabı sağlayan kişilerin ise elde edilen paradan yüzde 5 komisyon istedikleri, buna karşın yüzde 3 komisyon için anlaştıkları tespit edildi. Öte yandan polisin 6 aylık takibi sırasında 39 kişinin toplam 13 milyon 500 bin TL'sinin dolandırılmasının önüne geçildi.

Bu tespitlerin ardından polis, dün şafak vakti Adana merkezli 7 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 3'ü kadın, 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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