Sigara alanı sürpriz bekliyor. Yine zam geldi

Son ÖTV artışı sonrası sigaralara zam dalgası olarak başladı. Geçtiğimiz ay tüm sigara gruplarının fiyatları güncellenmişti.

Tiryakileri üzecek bir haber daha akşam saatlerinde geldi. Philip Morris, JTI, BAT ve TT gruplarına yapılan zamların ardından, akşam saatlerinde İmperial Tobacco grubuna da zam yapıldığı duyuruldu.

EN UCUZU 62 LİRA OLDU

Yeni düzenlemeyle İmperial Tobacco'nun en ucuz sigarası 62 TL, en pahalı sigarası ise 77 TL oldu.

TBYD BAŞKANI EROL DÜNDAR İMPERİAL TOBACCO'DAKİ ZAMLARI DUYURDU

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, İmperial Tobacco grubundaki sigaralara yapılan zammı X hesabından duyurdu. Dündar, "İmperial Tobacco sigaraya zam geldi. Sigara çeşitlerine zam yağmuru devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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