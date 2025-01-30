Sigara izmariti felakete neden oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir kişi evin içerisine düşürdüğü sigara izmariti yüzünden yangın çıktı. Felçli olduğu öğrenilen kişiyi evde bulunan kardeşi ve yengesi güçlükle dışarı çıkardı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Bismil ilçesi Fatih Mahallesi 3'üncü sokaktaki tek katlı evde çıktı. İddiaya göre, 2 yıl önce banyodan düşüp beyin kanaması geçirerek felçli kalan Ahmet Ö.'nün düşürdüğü sigara izmariti, halıyı tutuşturdu.

Yangını fark eden kardeşi Ali Ö. (52) ile ismi öğrenilemeyen eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ardından yangında yaralanan Ahmet Ö.'yü alevlerin içerisinden çıkardı. Bu sırada Ali Ö. ve eşi de dumandan etkilendi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ahmet Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sigara izmariti felakete neden oldu

Sigara izmariti felakete neden oldu

Sigara izmariti felakete neden oldu

Sigara izmariti felakete neden oldu

Sigara izmariti felakete neden oldu

Sigara izmariti felakete neden oldu

Sigara izmariti felakete neden oldu

Sigara izmariti felakete neden oldu

Sigara izmariti felakete neden oldu

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