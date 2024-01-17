Sigara kullananlar bu haber size. Sigara içerken uyuyakaldı. Evinde yangın çıktı

Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen olayda Cansu D., evinde yalnız olduğu esnada uyuyakaldı. Bu sırada elindeki yanan sigara koltuğun üstünedüştü. Koltuğun üzerindeki eşyalar tutuşarak yanmaya başladı.

ÇIKAN YANGINI GÜÇLÜKLE SÖNDÜRDÜ

Bir süre sonra uykusundan uyanan Cansu D., kendine gelince eşyaların yandığını görüp yangını güçlükle söndürdü. Cansu D., yaşanan olayı komşularına haber verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi tamamlanan Cansu D., tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Cansu D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken Küçük çaplı yangın sebebiyle yanan bazı eşyalar çöpe atıldı.