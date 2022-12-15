15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanı açıkladı. Sigara ve alkol alışkanlığının genetik kodları çözüldü

Uzmanı açıkladı. Sigara ve alkol alışkanlığının genetik kodları çözüldü

Kalp ve damar hastalıklarından kansere kadar pek çok hastalığın tetikleyicisi olarak öne çıkan sigara ve alkol kullanımı ile ilgili 3,4 milyon insan üzerinde bilimsel araştırmalar yapıldı. Araştırma sonucunda bu alışkanlıkları potansiyel olarak etkileyen 3 bin 500'den fazla genetik varyasyon tespit edildi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 16:04
Takip Et

Sigara ve alkol alışkanlığının genetik kodları çözüldü. Uzmanı açıkladı

Uzmanı açıkladı. Sigara ve alkol alışkanlığının genetik kodları çözüldü
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Toplum sağlığını tehdit eden en önemli risk faktörlerinden biri olarak görülen sigara ve alkol alışkanlığı üzerine Miryam Naddaf tarafından bir makale hazırlandı. Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre sigara ve içki alışkanlığını potansiyel olarak etkileyen 3 bin 500'den fazla genetik varyasyon mevcut. Bu sonuç; Afrika, Amerika, Doğu Asya ve Avrupa kökenli yaklaşık 3,4 milyon insanın dâhil edildiği bir çalışmanın sonunda ortaya çıkarıldı. Ancak, çalışmanın özellikle tütün türevlerinin kullanımının oldukça yoğun olduğu Orta Doğu bölgesini içermemesi Nature editörleri tarafından önemli bir eksiklik olarak yorumlanarak bölge ile ilgili Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören’in uzman görüşüne başvuruldu.

2020’de hazırladığı “Kıbrıs Türk Nüfusunda Serotonin Taşıyıcı 5-HTTVNTR Varyantı ile Psikoaktif Madde (Nikotin) Kullanımı Arasındaki Güçlü İlişki” çalışması Current Drug Metalolism’da yayımlanan Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, nikotin bağımlılığı, nörobiyolojik, çevresel ve genetik faktörlerin etkileşimi ile ilgili bölgedeki ilk çalışmalardan birine imza atmıştı.

2020’de imza attığı çalışmanın, Kıbrıs Türk popülasyonunda sigara içme davranışı ile ilişkili genetik varyasyonları araştıran ilk genetik epidemiyoloji araştırması olduğunu söyleyen Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören şunları ifade etti:

“Bu çalışmanın çıktılarına dayanarak, sigara bağımlılığında koruyucu hekimlik adına tüm dünya nüfusunu kapsayacak genom boyu ilişkilendirme çalışmaları tasarlanmalı önerisinde bulunmuştuk. Nature’da yayımlanan araştırma ile bu önerimizin hayata geçmesi ve bu çalışma için tarafımdan uzman görüşü alınması, ülkemizde yürüttüğümüz bilimsel çalışmaların dünyada gördüğü karşılığı ortaya koyması açısından son derece önemli”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
1
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
2
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
3
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
4
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
5
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
6
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim
7
﻿Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim
﻿Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim
﻿Masseter botoksu nasıl yapılır?
﻿Masseter botoksu nasıl yapılır?
﻿Masseter botoksu nasıl yapılır?
﻿Koronavirüs geçirenler eski hayatlarına dönemiyor!
﻿Koronavirüs geçirenler eski hayatlarına dönemiyor!
﻿Koronavirüs geçirenler eski hayatlarına dönemiyor!
﻿İstanbul'da bin 200 samur postu ele geçirildi 
﻿İstanbul'da bin 200 samur postu ele geçirildi 
﻿İstanbul'da bin 200 samur postu ele geçirildi 
﻿Cilt ve Güzellik Uzmanı selüliti olanların uzak durması gereken yiyecekleri açıkladı
﻿Cilt ve Güzellik Uzmanı selüliti olanların uzak durması gereken yiyecekleri açıkladı
﻿Cilt ve Güzellik Uzmanı selüliti olanların uzak durması gereken yiyecekleri açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.