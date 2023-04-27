Sigaradan daha ölümcül. Günde 6 saatten fazla yapıyorsanız dikkat

Günde 6 saatten fazla oturanlara kötü haber geldi. Günde 6 saatten fazla oturanların, 3 saatten az oturanlara göre ölüm riskinin erkeklerde yüzde 37, kadınlarda ise yüzde 18 daha fazla olduğunun açıklanması korkuttu.

Sigaradan daha ölümcül. Günde 6 saatten fazla yapıyorsanız dikkat

Gerçek Gündem’in haberine göre; Uzmanlara göre, insanoğlu tarihinde ilk defa bu kadar çok oturduğu ortaya çıktı. Önceleri her gün avlanan, yerleşik hayata geçtikten sonra da her gün yiyeceğini üretmek için çalışan insan artık sadece beynini yorduğu bildirildi.

Sigara bilinen en tehlikeli ve kötü alışkanlıklarından biri olduğu bildirildi. Ama artık çok daha büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Oturmak. Günde 6 saati geçen süre zarfında oturuyorsanız büyük risk altında olduğu vurgulandı. Hareketsiz yaşamın zararını anlatabilmek için oturmaya ‘yeni sigara’ denmeye başladığı ifade edildi.

ABD’li çok satan kitapların yazarı ve fizik tedavi uzmanı Kelly Starrett ile eski rafting dünya şampiyonu eşi Juliett Starrett’in yazdığı “Built to Move (Hareket İçin Tasarlandı)” adlı kitapta da buna dair ilginç veriler var. Starrett çifti, kitapta “Erkeklerde günde 6 saatten fazla oturmak, 3 saatten az oturanlara göre ölüm riskini yüzde 37, kadınlarda ise yüzde 18 artırıyor” sözlerini kullandı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya şunları açıkladı:

“Oturmak insan vücudu için sigaradan bile daha zararlı diyebiliriz. İnsan vücudu hareket bazlı tasarlanmış bir vücut aslında ama günümüzde hayat çok değişti.”

Obezite ile hareket ilişkisine de değinilen kitapta, Amerikalılar günde ortalama 5 bin 100 adım atarken Avustralyalıların 9 bin 700 adım attıkları kaydedilerek, bunun obezite oranlarına yansıdığı tespiti yapılıyor. Ortalama 4 bin adım atan biri bunu günde 8 bine çıkardığında ise ölüm riskini yüzde 51 azaltmış oluyor. Günde 12 bin adım ise riskin yüzde 65 küçülmesi demek.

Beyinlerimiz çalışıyor, bedenlerimiz oturuyor.
Bu yüzden göbek bölgesinde yağlanma, kaslarda erime, Obezite gibi problemler de gittikçe artıyor.
Dünyada en önemli ölüm nedeni koroner arter hastalıklar. Her yıl 10 milyon insan kötü yaşam tarzı nedeniyle hayatını kaybediyor.

NE YAPMALI?

O nedenle günlük minimum yarım saat, 40 dakikalık bir egzersiz yapmamız gerekiyor.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Murat Sargın, "Yürüdüğümüzde kalp atış hızımız artar, metabolizmamız hızlanır, yürümek bir tür kardiyovasküler fiziksel aktivitedir, kan akış hızımız artar, endorfin salımı artar, hormonal dengenin korunmasına ya da düzelmesine fayda sağlar.

Ülkemizde her 8 kişiden birinde kalp ve damar hastalığı riski var. Bu riski azaltmanın en güçlü silahlarından biri hareket. Yürüyerek varacağınız en güzel yer sağlık." diyor.

İlgili Haberler
Uzmanı uyardı: Baş ağrısını hafife almayın
Sigara tiryakilerine kötü haber
Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Türk beyin cerrahlarının büyük başarısı Sağlık
Türk beyin cerrahlarının büyük başarısı
Erkeklerin sperm sayısı neden azalıyor? En büyük risk faktörleri neler? Sağlık
Erkeklerin sperm sayısı neden azalıyor? En büyük risk faktörleri neler?
Polonya Hava Yolları LOT Rus tenisçiyi uçağa almadı Dünya
Polonya Hava Yolları LOT Rus tenisçiyi uçağa almadı
Meyve tohumları neye iyi gelir Şifalı Bitkiler
Meyve tohumları neye iyi gelir
Seçim aracında AFAD kolileri görüntülenmişti. AKP'li Bakan Yanık kendini savundu Siyaset
Seçim aracında AFAD kolileri görüntülenmişti. AKP'li Bakan Yanık kendini savundu
Sigortalı konut sayısı 800 bin arttı Ekonomi
Sigortalı konut sayısı 800 bin arttı
Midibüs seyir halindeyken yandı Güncel
Midibüs seyir halindeyken yandı