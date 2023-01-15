Bir sigara grubuna indirim

Yeni yıla girerken sigaraya 4 lira zam yapılmıştı. İki gün önce ise Japan Tobacco International (JTI) grubundan bazı sigara markalarında 1 TL'lik indirim yapıldığı duyurulmuştu.

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA 1 TL'LİK İNDİRİM

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, paylaşımında, "BAT’ın fiyatları diğer firmalarda 1? aşagıda açıklamasın ardın dan JTI ve bugün de PM gurubu bir çok ürün de 1 TL indirime gitti" ifadelerini kullandı.

JTI BAZI MARKALARDA 1 TL'LİK İNDİRİM YAPMIŞTI

TBP başkanı Aybaş “JTI firması yarından(13 Ocak) itibaren bazı sigara fiyatlarını 1 TL geri çekti” demişti.

Bu açıklamalardan sonra güncel sigara fiyatları şu şekilde olmuştu:

Marlboro Touch Blue sigara fiyatı: 36,00 TL

Marlboro White Sigara fiyatı: 36,00 TL

Marlboro Edge sigara fiyatı: 35,00 TL

Monte Carlo sigara fiyatı: 32,00 TL

Davidoff Slims (Ivory, White) sigara: 33,00 TL

Kent sigara fiyatı: 35,00 TL

Winston Slender Blue fiyat: 33,00 TL

Parliament Might Blue fiyat: 37,00 TL

Marlboro sigara fiyatı: 37,00 TL

Marlboro Blue sigara fiyatı: 36,00 TL

Parliament sigara fiyatı: 38,00 TL

Camel Yellow 100 gr tütün fiyatı: 55,00 TL

Winston sigara fiyatı: 34,00 TL

Kısa kutu Camel fiyatı: 33,00 TL

Muratti sigara fiyatı: 35,00 TL

Marlboro Touch sigara fiyatı: 36,00 TL

Camel sigara fiyatı: 33,00 TL

President sigara fiyatı: 29,00 TL

L&M sigara fiyatı: 33,00 TL

Camel Slender sigara fiyatı: 32,00 TL

Esse sigara fiyatı: 35,00 TL

Instark sigara fiyatı: 26,00 TL

Kısa Paket Camel sigara fiyatı: 33,00 TL

Camel Slender sigara fiyatı: 32,00 TL

LD sigara fiyatı: 32,00 TL