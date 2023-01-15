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Bir sigara grubuna indirim

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun daha 1 TL indirim yapacağını açıkladı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 14:06
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Sigaraya 1 TL indirim

Bir sigara grubuna indirim
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Yeni yıla girerken sigaraya 4 lira zam yapılmıştı. İki gün önce ise Japan Tobacco International (JTI) grubundan bazı sigara markalarında 1 TL'lik indirim yapıldığı duyurulmuştu.

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA 1 TL'LİK İNDİRİM

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, paylaşımında, "BAT’ın fiyatları diğer firmalarda 1? aşagıda açıklamasın ardın dan JTI ve bugün de PM gurubu bir çok ürün de 1 TL indirime gitti" ifadelerini kullandı.

JTI BAZI MARKALARDA 1 TL'LİK İNDİRİM YAPMIŞTI

TBP başkanı Aybaş “JTI firması yarından(13 Ocak) itibaren bazı sigara fiyatlarını 1 TL geri çekti” demişti.

Bu açıklamalardan sonra güncel sigara fiyatları şu şekilde olmuştu:

Marlboro Touch Blue sigara fiyatı: 36,00 TL
Marlboro White Sigara fiyatı: 36,00 TL
Marlboro Edge sigara fiyatı: 35,00 TL
Monte Carlo sigara fiyatı: 32,00 TL
Davidoff Slims (Ivory, White) sigara: 33,00 TL
Kent sigara fiyatı: 35,00 TL
Winston Slender Blue fiyat: 33,00 TL
Parliament Might Blue fiyat: 37,00 TL
Marlboro sigara fiyatı: 37,00 TL
Marlboro Blue sigara fiyatı: 36,00 TL
Parliament sigara fiyatı: 38,00 TL
Camel Yellow 100 gr tütün fiyatı: 55,00 TL
Winston sigara fiyatı: 34,00 TL
Kısa kutu Camel fiyatı: 33,00 TL
Muratti sigara fiyatı: 35,00 TL
Marlboro Touch sigara fiyatı: 36,00 TL
Camel sigara fiyatı: 33,00 TL
President sigara fiyatı: 29,00 TL
L&M sigara fiyatı: 33,00 TL
Camel Slender sigara fiyatı: 32,00 TL
Esse sigara fiyatı: 35,00 TL
Instark sigara fiyatı: 26,00 TL
Kısa Paket Camel sigara fiyatı: 33,00 TL
Camel Slender sigara fiyatı: 32,00 TL
LD sigara fiyatı: 32,00 TL

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