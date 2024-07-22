Sigaraya bir dev zam daha gözüktü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sigaraya bir dev zam daha gözüktü

Türkiye Tekel Batileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, önümüzdeki ay sigara fiyatlarına 5-6 lira arasında bir zam olabileceği yönünde bir paylaşım yaptı. Aybaş'ın bu sözleri, sosyal medyada 'zam geliyor' olarak yorumlandı.

Sigara fiyatlarına yeni bir zammın geleceği iddiaları gündemde.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada sigara üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) miktarının, son altı aylık YİÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) artışı olan %19.49 oranında otomatik olarak artırıldığını duyurmuştu.

Bu ÖTV zammı sonrasında sigara fiyatlarında bazı gruplarda 10 TL'ye varan artışlar görüldü.

SİGARAYA ÖNÜMÜZDEKİ AY 5-6 LİRA ZAM GELEBİLİR

Türkiye Tekel Batileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, sigaraya önümüzdeki ay içerisinde 5-6 TL arasında yeni bir zam beklendiğini öne sürdü.

Aybaş, açıklamasında, "Eğer sigaraya önümüzdeki ay 5-6 lira daha zam yapılırsa, yok daha neler der misiniz?" ifadelerine yer verdi.

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Bu iddia, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından önümüzdeki ağustos ayında sigara fiyatlarına 6 TL'lik bir zam yapılacağı şeklinde yorumlandı.

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