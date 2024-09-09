Sigaraya bir zam daha geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar; Philip Morris, JTI ve BAT grubundan sonra ‘Imperial Tobacco’ grubuna ait sigaralara da zam geldiğini duyurdu.

Dündar, zammı “Imperial Tobacco sigara gurubuna zam geldi. Sigaraya zam devam ediyor” diyerek açıkladı.

Buna göre, gruba ait en ucuz sigara fiyatı 65 lira olurken, en pahalı sigara ise 80 lira seviyesini gördü.