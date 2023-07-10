Sigaraya ikinci büyük zam

Meclis'teki yeni yasa teklifi ile vergi oranının yükseltilmesi, sigara fiyatlarına zam oldu. Geçtiğimiz ay bir sigara grubuna daha zam yapılmışken Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sigaraya ikinci büyük zammın geldiğini duyurdu.

Sigaraya ikinci büyük zam

Editör: Ersoy ÖZDEM

Doların önlenemez yükselişi, bütçede oluşan açıklar vatandaşa zam olarak yansımaya devam ederken bir zam haberi de sigaradan geldi.

Yeni yasa teklifiyle pek çok vergi ve harçta yükseltilen oranların ardından tütün mamullerine de zam gelmeye başladı.

Geçtiğimiz ay sigara gruplarına gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz hafta KT&G isimli sigara grubuna gelen 5 liralık zammın ardından bugün de JTİ sigara grubu ürünlerine zam geldiği ortaya çıktı.

JTİ MARKA SİGARALARA 5 TL ZAM

Zammı Tekel Bayi Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, "Sigaraya ikinci büyük #ZamGeldi hayırlı olsun" notuyla kendi hesabından paylaştı.

Zam ile birlikte 36 lira olan sigaraların fiyatı 41 liraya, 38 lira olan sigaraların fiyatı 43 liraya, 41 lira olan sigaraların fiyatı ise 46 liraya yükseldi.

İŞTE GÜNCEL FİYATLAR

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