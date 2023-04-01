1 Nisan şakası değil. Sigaraya kallavi zam geliyor

Editör: Bengü ZORLU

1 Nisan şaka gibi zam haberiyle güne merhaba dedi. İktidarın asgari ücrete ve emekliye yapmayı planladığı ek zamlar daha verilmeden mum gibi eriyip yok olacak.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, twetter hesabından içkiye yüzde 10-12 arasında zam geleceğini duyurmuştu.

Bu zam haberiyle şok yaşayanlar, sigaraya yapılacak zam haberiyle ikinci şoku yaşadı.

Geçtiğimiz yıl sigaranın paketine yaklaşık 4 lira zam yapılmıştı. Bir kaç gün sonra sigara firmaları paket başı 1 lira indirim uygulanmıştı. Böylece sigara fiyat listesi hem zam hem indirimi bir kaç gün içinde yaşamıştı.

Önümüzdeki günlerde bazı sigara markalarına paket başı 5 TL ile 10 TL arasında zam yapılacağı ifade ediliyor.

"SARAY DEĞİL ÇOCUĞUM PİRZOLA İSTİYORUM"

Sigaraya gelecek zamma tepki gösteren bir vatandaş "Sigara almayalı yıllar oldu. Sigara yerine evdeyken nargile, dışardaysam tütün sarıp içiyorum. 1 kilo tütüne 200 TL veriyorum. 6 paket makarona da 300 TL ödüyorum. 500 TL'ye 6 karton sigara yapıyorum. Bana 1 paket sigara 10 TL'den ucuza geliyor. Normalde de olması gereken fiyat bu. Ama hükümet bizi yolacak kaz gibi gördüğünden en ucuz sigaranın paketini 38 TL'ye satmaya hazırlanıyor" diyerek isyan etti.

Bir başka vatandaş ise "Alkolü evde üretiyorum. Sigarayı da evde sarıyorum. Balkonumda çiçek yetiştirmeyi de bıraktım. Şimdi patates ekiyorum. Bu hükümet bizi kimyager de yaptı çiftçi de. Ama bunların hesabını sandıkta tek oyumla soracağım. Ben Saray istemiyorum ama evimde de çocuğuma ayda bir kere de olsa pirzola yedirmek istiyorum. Sadece evladım yesin. Ben onu izlerken doyarım" diye konuştu.

1 Nisan 2023 güncel sigara fiyatları aşağıda şöyle listelenmiştir;

Uzun Parliament paket fiyatı: 37 Lira

Kısa Parliament paket fiyatı: 37 Lira

Marlboro White paket fiyatı: 35 Lira

Marlboro Touch Blue paket fiyatı: 35 Lira

Marlboro Edge Sky paket fiyatı: 35 Lira

Parliament Aqua Blue Slims paket fiyatı: 38 Lira

Davidoff C Line Blue paket fiyatı: 33 Lira

Marlboro Touch Blue paket fiyatı: 35 Lira

Marlboro Touch White paket fiyatı: 35 Lira



Marlboro Edge sigara paket fiyatı: 34 Lira

Kent sigara paket fiyatı: 33 Lira

Winston Slender Blue paket fiyatı: 33 Lira

Parliament Midnight Blue paket fiyatı: 36 Lira

Marlboro sigara paket fiyatı: 36 Lira

Marlboro Edge Blue paket fiyatı: 34 Lira

Parliament sigara paket fiyatı: 37 Lira

Camel Yellow 100 gr tütün paket fiyatı: 55 Lira

Winston Slender paket fiyatı: 33 Lira

Winston sigara paket fiyatı: 34 Lira