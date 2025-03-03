Sigaraya okkalı zam geliyor. Tiryakiler şimdi yandı. En ucuzunun fiyatı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Elips Haber
Sigaraya okkalı zam geliyor. Tiryakiler şimdi yandı. En ucuzunun fiyatı belli oldu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bu ay içinde sigara fiyatlarına 5 TL'lik zam geleceğini duyurdu. Bu zamla birlikte en düşük sigara fiyatı 86 TL'ye yükselecek. Tiryakiler ya sigarayı bırakacak ya da dedeleri gibi tütün saracak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün açıkladığı enflasyon verileriyle yıllık enflasyonun uzun bir aradan sonra yüzde 40'ın altına düştüğünü bildirdi. Fakat pek çok mal ve hizmete zam gelmeye devam ediyor.
Sigara fiyatları 5 TL zamlanacak.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bu zamla birlikte sigara fiyatlarının en düşük 86 TL'ye yükseleceğini belirtti.

zzz-001.jpg

Sigara zammını öğrenen bir vatandaş "Günde 2 paket içiyorum. Günde 192 lira sigara parası verirsem ayda 5 bin 760 TL sigaraya para ayırmam lazım. Bırakmayı denedim ama yapamadım. Ben de dedelerimiz gibi tütün içeceğim. Yani 80 yıl geriye gideceğim" dedi.

Bu zammın vicdansızlık olduğunu söyleyen bir başka vatandaş da "Suriyeliler İran sigarası satıyor. Ben de onlardan almaya başlayacağım. Vergi kaybı olmasın diye almıyordum ama başka çarem kalmayacak" diye konuştu.

bbb.jpg

Dündar, fiyat artışlarının sigara ve alkol kaçakçılığını artırdığını vurgulayarak, "ÖTV'nin makul seviyelere çekilmesi gerektiğini" ifade etti.

sigara.jpg

Son Haberler
BİM verilen rekor cezaya itiraz etti
BİM verilen rekor cezaya itiraz etti
İbrahim Seten'den Mourinho ve Kadir Sağlam sözleri
İbrahim Seten'den Mourinho ve Kadir Sağlam sözleri
Trump’tan dikkat çeken paylaşım! Tarih verdi: Her şeyi olduğu gibi anlatacağım
Trump’tan dikkat çeken paylaşım! Tarih verdi: Her şeyi olduğu gibi anlatacağım
İtalyan şefin oğlunun katilleri için istenen ceza belli oldu
İtalyan şefin oğlunun katilleri için istenen ceza belli oldu
Diyarbakır’da park halindeki Fiat Tofaş alev topuna döndü
Diyarbakır’da park halindeki Fiat Tofaş alev topuna döndü