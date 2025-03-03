Sigaraya okkalı zam geliyor. Tiryakiler şimdi yandı. En ucuzunun fiyatı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün açıkladığı enflasyon verileriyle yıllık enflasyonun uzun bir aradan sonra yüzde 40'ın altına düştüğünü bildirdi. Fakat pek çok mal ve hizmete zam gelmeye devam ediyor.

Sigara fiyatları 5 TL zamlanacak.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bu zamla birlikte sigara fiyatlarının en düşük 86 TL'ye yükseleceğini belirtti.

Sigara zammını öğrenen bir vatandaş "Günde 2 paket içiyorum. Günde 192 lira sigara parası verirsem ayda 5 bin 760 TL sigaraya para ayırmam lazım. Bırakmayı denedim ama yapamadım. Ben de dedelerimiz gibi tütün içeceğim. Yani 80 yıl geriye gideceğim" dedi.

Bu zammın vicdansızlık olduğunu söyleyen bir başka vatandaş da "Suriyeliler İran sigarası satıyor. Ben de onlardan almaya başlayacağım. Vergi kaybı olmasın diye almıyordum ama başka çarem kalmayacak" diye konuştu.

Dündar, fiyat artışlarının sigara ve alkol kaçakçılığını artırdığını vurgulayarak, "ÖTV'nin makul seviyelere çekilmesi gerektiğini" ifade etti.