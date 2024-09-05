Sigaraya yeni zam

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda "Zam bu ayın içinde, eylül ayının ilk haftalarında 3 ila 5 TL arasında olacak. Ancak tam tarih vermekte çekinceliyiz, aksama olabilir" demişti.

Dündar, temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilen zamların ardından, sigara fiyatlarına bu ay içinde yeni bir artış yapılacağını duyurmuştu.

Ayrıca, stok sıkıntısının devam ettiğini ifade eden Dündar, "Şu anda ürün stokları kısıtlı. Firmalar üretimden kaynaklı sıkıntılar yaşadığını söylese de, esas neden maliyetlerin karşılanmaması. Bu yüzden her ay düzenli olarak zam yapıyorlar ve ellerindeki malı eritmekte isteksizler" şeklinde konuştu.

BEKLENEN ZAM GELDİ

Dündar, "Sigara fiyatlarına zam geldi, hayırlı olsun" dedi. Yapılan zamla birlikte, Philip Morris sigara grubundaki fiyatlar 3-4 TL arttı. Bu artışla birlikte, grubun en pahalı sigarası 81 TL'ye, en ucuzu ise 72 TL'ye yükseldi.

ALKOLE ZAM GELECEK Mİ?

Alkol fiyatlarına yönelik bir zam beklentisi olup olmadığı sorusuna Dündar, "Şu anda alkollü içkilere yönelik bir zam planı bulunmuyor" yanıtını verdi.