Sığınmacı halk otobüsünün önüne yattı. 'Dinlenmem lazım geçemezsiniz' dedi

Ayşe Memiş
Sığınmacı halk otobüsünün önüne yattı. 'Dinlenmem lazım geçemezsiniz' dedi
İngiltere’de bir sığınmacı halk otobüsünün önünde “Dinlenmem lazım, geçemezsin” diyerek yere yattı. Kendisine tepki gösterenlere ise pişkin pişkin "Canım burada yatmak istedi" yanıtını verdi.

Türkiye’nin son yıllarda en çok konuştuğu konuların başında göç meselesi gelirken aynı sorunla İngiltere'nin de meşgul olduğu ortaya çıktı.

Ülkede yaşayan milyonlarca sığınmacı, mülteci, göçmen ve kaçakların sayısı günden güne artırıyor.

Sığınmacı ve kaçak sorunu çok boyutlu olarak sürerken İngiltere'den skandal görüntüler gelmeye başladı.

Bir sığınmacı, İngiltere'nin meşhur caddelerinden birinde, halk otobüsünün önünü kesti ve aracın önüne yattı.

DALGA GEÇEREK "DİNLEMEM LAZIM" DEDİ

Bacak bacak üstüne atan, ellerini başının altına koyan ve oldukça rahat tavırlar sergileyerek izleyenleri çileden çıkaran sığınmacı; kendisine tepki gösterenlere ise "Dinlenmem lazım, geçemezsiniz" dedi.

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Yolcuların ve sokaktaki vatandaşların "Dinlenecek başka yer mi bulamadın?" sorusuna ise pişkin pişkin "Canım burayı istedi" cevabını verdi.

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"İNGİLTERE’DE KÜLTÜR ŞOKU YAŞAMANIN ETKİSİ..."

Müzisyen Serkan Tanyıldızı, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

İngiltere’de bir sığınmacı otobüsün önünde “Dinlenmem lazım, geçemezsin” diyerek yere uzandı. Sert mi olacak bilmiyorum ancak; medeniyet olmayan, kuralsız memleketlerinden kaçıp İngiltere’de kültür şoku yaşamanın etkisi diyebilir miyiz?

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