Sığınmacı severleri derin derin düşündürecek anket

Editör: Özlem Kıral

Dünyada en çok sığınmacı barındıran ülkesi konumunda yer alan Türkiye’de vatandaşların ezici bir çoğunluğunun sığınmacıları ülkemizde istemediği Metropoll’ün kamuoyu araştırma sonuçlarına yansıdı.

Sığınmacılara yönelik geniş kapsamlı bir kamuoyu araştırması sonuçlarına göre Türk halkının yüzde 81,7’si sığınmacıların ülkelerine dönmesini istiyor.

Türkiye genelinde 26 bölgede NUTS2 yöntemi ile yapılan araştırma 1717 kişi ile bilgisayar destekli CATI yöntemi ile gerçekleştirildi.

Sığınmacıların Türkiye ekonomisine yük olup olmadığına dair sorulan soruya vatandaşların yüzde 75’i yük olduklarını, yüzde 16,7’si de ekonomiye yük olmadıklarını belirtti.

Sorulan sorular ve vatandaşların verdiği cevaplar şu şekilde:

Sığınmacılar güvenlik sorunudur?

Evet: 72,2

Hayır: 18,8

Sığınmacılar T.C vatandaşlarının işlerini alıyorlar?

Evet: 70,7

Hayır: 20,1

Sığınmacılar kimsenin çalışmak istemeyeceği işlerde çalışıyorlar?

Evet: 62

Hayır: 27,2

Sığınmacılar ülkemize uyum sağlıyor?

Evet: 22,9

Hayır: 67,7

Sığınmacılar ekonomiyi canlandırıyor?

Evet:15,2

Hayır: 76,9

Yeni sığınmacı girişine izin verilmelidir?

Evet: 13,8

Hayır: 78,7