Sığınmacılar ödemiyor, işsiz Türk’e haciz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından son günlerde milyonlarca vatandaşa gönderilen telefon mesajında, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesini istiyor. Ödemeyen kişiye ise e-haciz geliyor. Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ve CHP’li Melih Meriç konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. SGK'dan ise tepkiler sonrasında 'ücretsiz sağlık hizmeti' paylaşımı gelmesi dikkat çekti.

SGK’DAN MİLYONLARCA KİŞİYE GSS MESAJI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca vatandaşın telefonuna mesaj gönderdi. Mesajda Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesi isteniyor. Mevcut borç durumunun e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği belirten mesajda, kısa süre içerisinde borçların ödenmemesi halinde yasal takip başlatılacağı uyarısı yer alıyor.

SGK’nın gönderdiği metin şu şekilde;

"Değerli sigortalımız, Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu e-Devlet üzerinden sorgulayabilir ve yine e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Aksi takdirde yasal takip başlatılacaktır. Borcunuzu ödemiş olmanız halinde bu mesajı dikkate almayınız."

DEMİRTAŞ: İŞSİZ İNSANIN ALMADIĞI HİZMETTEN DOLAYI BORÇLANDIMAK NE DEMEK?

Yaklaşık 9.4 milyon kişiye gittiği iddia edilen mesaja ilişkim önemli isimlerden tepkiler gelmeye başladı. Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında SGK’da Genel Sağlık sigortası (GSS) prim borcu olanlara e-haciz işlemi başladığını belirtirken, “İşsiz insanın almadığı hizmetten dolayı borçlandırmak ne demek? Dönün bu yanlıştan. Bana yüzlerce mesaj geliyor. Vicdanım acıyor. Bunu çözünceye kadar konuya taktım” dedi.

SGK’da Genel Sağlık sigortası (GSS) prim borcu olanlara e-haciz işlemi başlamış?



İşsiz insanı ALMADIĞI hizmetten dolayı borçlandırmak ne demek?



Dönün bu yanlıştan.



Bana yüzlerce mesaj geliyor. Vicdanım acıyor. Bunu çözünceye kadar konuya taktım ???? — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) September 12, 2024

ÇÖMEZ: SURİYELİLERE BÖYLE BİR UYGULAMA YOK

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’de sosyal medya hesabından tepki göstererek Suriyelilerde böyle bir uygulamanın olmadığının altını çizdi.

“Hastalandığında tedavi olabilmek için Genel Sağlık Sigortası primi ödeyeceksin, aylık 600 TL. Prim borcu olana da faiz uyguluyor ve borcunu ödemeden tedavi etmiyor. Şimdilerde ise icra takibine başladı, borçlandırdığı vatandaşın kapısına dayanıyor. Oysa Suriyelilere böyle bir uygulama yok! Yazıklar olsun size!”

????İşi olmayana, geliri olmayana diyor ki tek adam rejimi;

????Hastalandığında tedavi olabilmek için Genel Sağlık Sigortası primi ödeyeceksin, aylık 600 TL.

????Prim borcu olana da faiz uyguluyor ve borcunu ödemeden tedavi etmiyor.

????Şimdilerde ise icra takibine başladı,… pic.twitter.com/OYFl7txq7Z — Turhan Çömez (@ComezTurhan) September 11, 2024

"SGK ARACILIĞIYLA VATANDAŞI SOYUYORLAR"

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ise "Hazine boşalınca AKP kurmayları ne yapacağını şaşırdı. Şimdi de SGK aracılığıyla vatandaşı soyuyorlar" şeklinde tepki göstererek SGK’nın bu girişimi durdurması çağrısında bulundu. Meriç, "El vicdan, el insaf. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, milyonlarca sigortasız vatandaşa sağlık hizmeti almadan GSS prim borcu çıkarıp bu borçları icraya vermesi, AKP iktidarının vatandaşı ezmek için uyguladığı bir başka zulümdür. Zaten geçim derdine düşen halkın sırtına bir de bu borç yükünü yüklemek, AKP'nin halkı hiçe sayan, insanı ezen ekonomi politikalarının kaçınılmaz sonucudur. İnsanlar ay sonunu getirememenin derdine düşmüşken, SGK'nın bu uydurulmuş borçlarla vatandaşı boğma çabası kabul edilemez!” ifadelerine yer verdi.

El vicdan, el insaf!



Hazine boşalınca AKP kurmayları ne yapacağını şaşırdı. Şimdi de SGK aracılığıyla vatandaşı soyuyorlar.



Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, milyonlarca sigortasız vatandaşa sağlık hizmeti almadan GSS prim borcu çıkarıp bu borçları icraya vermesi, AKP iktidarının… pic.twitter.com/5m2d7n9tcT — Melih Meriç (@melih_meric) September 11, 2024

SGK’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşların gelir testine başvurarak Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceğini belirttiği yeni bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

“Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise ücretsiz sağlık hizmeti alabilirsiniz. Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ve üzerinde ise aylık 600 lira 8 kuruş GSS primi ödeyerek sağlık hizmeti alabilirsiniz”