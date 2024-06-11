Sığınmacılara karşı tüm Avrupa böyle birleşti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sığınmacılara karşı tüm Avrupa böyle birleşti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin partisi, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde birinci parti olarak çıktı. Sığınmacı karşıtlığıyla partinin AP seçimlerden lider çıkması, emekliye verecek parası olmamasına rağmen sığınmacılara gelin diyen Türkiye'ye nazaran Avrupa'nın göç dalgasına karşı nasıl kenetlendiğini gözler önüne serdi.

Özellikle Ortadoğu ve Güney Asya ülkelerinden Avrupa’ya yaşanan yoğun göç dalgası, Avrupa devletlerini telaşlandırıyor. Göç dalgasının yaşanmasını engellemek için her geçen gün yeni tedbirler alırken, sığınmacı sorunu Avrupa devletleri arasında aşırı sağcı siyasetçilerin ön plana çıkmasına neden oluyor.

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Bu ülkelerden birisi olan İtalya’da, 25 Eylül 2022’de yapılan Genel Seçimler’de 25,9 oy oranıyla İtalya’nın ilk kadın Başbakanı olan Giorgia Meloni aşırın sağın önde gelen isimlerden birisi olarak biliniyor.

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Sık sık sığınmacılara yönelik yaptığı açıklamalarla gündeme olan Meloni’nin 2022 seçimleri öncesi yaptığı konuşma bir kez daha gündem oldu.

Meloni, seçimler giden süreçte bir mitingde yaptığı konuşma ile partisini seçimlerde birinci parti olmasını sağladı. Bu sonuç son zamanlarda Avrupa’da yayılan aşırı sağın seçimlere yansıması olarak değerlendirildi.

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Meloni, yaptığı tarihi konuşmada, “Ben bir kadınım, ben bir anneyim, ben bir Hristiyan’ım, ben bir İtalyanım ve İtalya’yı İtalyanlardan alamayacaksınız” ifadelerini kullanmıştı. Meloni’nin yaptığı konuşma, kendisini dinleyen binlerce kişi tarafından alkış toplamıştı.

AP SEÇİMLERİNDEN BİRİNCİ PARTİ OLARAK ÇIKTI

O günden beri İtalya’da büyük desteğe ulaşan Meloni’nin partisi 'İtalya’nın Kardeşleri Partisi (Fdl), Avrupa Parlamentosu seçimlerden de birinci parti olarak çıktı.

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İtalyan basınında yer alan resmi olmayan sonuçlara göre FdI, AP seçimlerinde yüzde 28,8'lik oy oranıyla birinci parti oldu. Fdl, bu oy oranıyla AP’deki 76 koltuğun 28’ni aldı.

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