Sığır eti alamayan çift kedi maması alalım diyerek video paylaştı. Maalesef vatandaşlar bu duruma düşürüldü

Enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlar et ve süt ürünlerine ulaşamaz hale geldi. Bir sığır etinin kilosu yaklaşık 400 TL’ye kadar dayanırken, asgari ücretle yaşam mücadelesi veren vatandaşlar et reyonunun önünden dahi geçemiyor.

”MAMANIN ÜZERİNDE SIĞIR ETİ DİYOR. BU FİYATA NEREDE BULACAKSIN?”

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, alışveriş için markete giden bir çift, artan et fiyatları nedeniyle kedi maması almak istedi. Sığır eti alamayan çift, sığır etinden yapılan bir mamayı rafta görünce, ”Mamanın üzerinde sığır eti diyor. Bu fiyata nerede bulacaksın sığır etini? Alalım işte deneyelim. Pilavın üzerine koyar yeriz” ifadelerini kullandı.

Video, sosyal medyada gündem olurken, paylaşılan video, Türkiye’nin geldiği ekonomik durumu gözler önüne serdi.