﻿'Sigortacıyım' yalanıyla dolandırıcılığa 4,5 yıl hapis

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Erdoğan Gençol, geçen yıl nisan ayında, sigorta şirketine yatırdığı 1480 liralık konut sigortasını geri almak için kendini sigortacı olarak tanıtan Serpil Ü.'ye mobil bankacılık üzerinden 50 bin TL gönderdi. Sigortadan iade gelmeyince dolandırıldığını fark eden Gençol, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Serpil Ü. hakkında, Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Gençol duruşmada, sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, evinin çatısı aktığı için sigorta şirketini aradığını, ardından böyle bir telefon gelince inandığını söyledi. Gençol, "Daha önce yatırdığım sigorta bedelinden 1480 lirayı iade edeceklerini söyledi ve işlem için mobil bankacılıktan 50 bin lira göndermemi istedi. Parayı gönderince dolandırıldığımı anladım" dedi.



Sanık Serpil Ü. ise suçlamaları reddederek, "Ekonomik sıkıntılar nedeniyle, internet üzerinden tanıştığım ve açık kimliklerini bilmediğim kişilerle banka hesabımı paylaştım. Bunun karşılığında bana para vadettiler. İstanbul'da buluştuğumuz zaman onlara banka hesabımı ve internet bankacılık şifremi söyleyerek hesabımı kullanmalarına izin verdim. Erdoğan Gençol'dan parayı ben istemedim, benim bu olayla bir ilgim yok" dedi.



Mahkeme heyeti sanık Serpil Ü.'ye 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4,5 yıl hapis cezası verdi. (DHA)