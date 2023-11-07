Sigortaya büyük zam yolda

Enflasyondaki artışın sigorta fiyatlarına yansımasıyla yeni yılda sigorta poliçelerine yüksek oranlarda zam bekleniyor. Sigorta şirketleri çeşitli risklere karşı poliçe hazırlayarak güvence verirken onlar da kendi risklerini başka şirketlere sigortalatıyor. Bu duruma ise reasürans adı veriliyor.

NTV'de yer alan habere göre, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 100 milyar dolardan fazla oluşan zararın 5 milyar dolarını reasürans şirketler üstlenmek zorunda kaldı. Bu nedenle şirketler uygulayacakları primleri 2-3 kat artırmaya hazırlanıyor.

EN BÜYÜK ZAM İŞ YERİ SİGORTALARINA

Şirketler maliyetlerinin dolar bazında bile katlandığını belirtiyor. Maliyet artışları, konut, sağlık, kasko poliçelerine zam olarak yansıyacak. En yüksek artış ticari ve iş yeri sigortalarında olacak.

TRAFİK SİGORTASINDA ARTIŞ ÖNGÖRÜLMÜYOR

Trafik sigortasında ise devlet üst sınır uyguluyor. Bu nedenle şu an için artış öngörülmeyen tek alan trafik sigortası. Şirketler bu nedenle ciddi oranlarda zarara uğradıklarını söylüyor. Oradaki zararın da diğer poliçelere ek zam olarak yansıyabileceği uyarısı yapılıyor.