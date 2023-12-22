Sihirli Annem'in Tuğçe'sinden kumar ve uyuşturucu itifarı

'Sihirli Annem' adlı fenomen dizide canlandırdığı 'Tuğçe' karakteri ile tanınan Damla Ersubaşı, boşandığı eşi Mustafa Can Keser'in kendisi hakkındaki iddialarıyla gündem oldu.

Damla Ersubaşı, paylaştığı bir video ile eski eşinin parasıyla kumar oynadığını ve bir dönem uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

Ersubaşı, boşandığı eşi Mustafa Can Keser'in kendisini kumar ve uyuşturucu sorununu ailesiyle ve magazin muhabirleriyle paylaşmakla tehdit ettiğini ve 'çocuklarını aldığını' öne sürdü.

Ersubaşı videoda şunları söyledi:

"Bir dönem uyuşturucu batağına düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Bu para da eski kocamın çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in parasıydı. Ben bu parayı çeşitli vaatlerle aldım. Parayı da tek başıma yedim. Sonra Mustafa beni sürekli bununla tehdit etti. Bunu aileme söylerim 'çocukları bana vereceksin' dedi. Beni tehdit etti. Çocuklarımı aldı."

NE OLMUŞTU?

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. İkili o dönem basına da yansıyan 'İhanet' ve 'şiddet' iddialarıyla yollarını ayırmıştı.

Damla Ersubaşı'nın yasaklı madde bağımlısı olduğunu ileri süren Mustafa Can Keser, Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'velayetin değiştirilmesi' davası açmıştı.

Keser'in avukatı Burçem Akkoç dilekçede, "Damla Ersubaşı çocukların evde olduğu sırada yasaklı madde kullanmış, birden fazla kişi ile birliktelik yaşamış ve bu konuda partiler vermiştir.

Çocuklar annelerinin bu durumundan haberdar olduğu için velayetlerinin değiştirilerek babalarına verilmesini istiyoruz" demişti.

Mahkeme, Keser'in açtığı davayı kabul ederek çocukların velayetini Ersubaşı'ndan almıştı.