Olay, öğle saatlerinde, Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde meydana geldi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ’dan bir süre haber alamayan yakınları ve mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Semih Serkant Aktuğ

Aktuğ’un kaldığı apartmanın 4’üncü katındaki dairesine ulaşan ekipler, içeri girdiklerinde, Aktuğ’u hareketsiz halde yerde ölü buldu. Aktuğ’un cenazesi, incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.