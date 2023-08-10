Siirt Valiliğine Kemal Kızılkaya atandı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 57 ilin valisi değişirken, Siirt Valiliğine Kemal Kızılkaya atandı.

KAYNAK: İHA
Siirt Valiliğine Kemal Kızılkaya atandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 57 ilin valisi değişti. Kararname ile Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu Zonguldak Valiliği’ne, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ise Siirt Valiliği’ne atandı.

Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Siirt Valisi olarak atanmış bulunmaktayım. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’nın öncülüğünde Bilecik’te olduğu gibi Siirt’te de ülkemiz için gayretle çalışacağız. Bizleri bu göreve layık gördükleri için şükranlarımı arz ederim” ifadelerinde bulundu.

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