Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, silahlı kavganın ortasında kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA / ANKA
Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, silahlı kavganın ortasında kaldı

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kent merkezinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Hacı Fethi Serin Camii önünde gerçekleşen silahlı kavganın içinde bulundu.

Olay, Vali Kızılkaya'nın camiden çıkışı sırasında meydana geldi. İki taraf arasında çıkan silahlı kavga sırasında C.T. isimli bir kişi bacağından yaralandı.

Kavga esnasında şüpheli B.G. kaçmaya çalışırken, Vali Kızılkaya'nın korumaları tarafından etkisiz hale getirildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Olayın ardından valilik binasında basın açıklaması yapan Vali Kızılkaya, şunları söyledi:

"İlimiz 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Fethi Serin Camii önünde bugün saat 17.00 sularında, aralarında daha önceden husumet bulunan dünür iki aile arasında silahlı kavga olayı meydana gelmiştir. Olay esnasında bizim de bir taziye vesilesiyle aynı noktada olmamız hasebiyle, güvenlik güçlerimizin kısa sürede olaya müdahale imkanı olmuştur. Bu olayda 2 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlike durumu olmadığı bize intikal eden bilgiler arasındadır. Olaya karışanlar, güvenlik güçlerimiz tarafından tamamı yakalanmıştır. Konu hakkında detaylı adli ve idari soruşturma yürütülmektedir. Detaylı bir şekilde yürütülen bu soruşturmanın neticesi, yine kamuoyumuzla paylaşılacaktır. Bunun haricinde ifade edilen bilgilere de itibar edilmemesi, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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