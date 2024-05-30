Siirt Valisi silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Korumalar müdahale etti

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Siirt Valisi silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Korumalar müdahale etti

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya camiden çıktığı anda silahlı bir kavganın ortasında kaldı.

Vali Kızılkaya'nın camiden çıktığı ana denk gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre kent merkezinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Hacı Fethi Serin Camii önünde Vali Kemal Kızılkaya, camiden çıktığı anda iki taraf arasında yaşanan silahlı kavganın ortasında kaldı.

Vali'nin camiden çıkmasını bekleyen korumalar hemen olaya müdahalede bulundu.

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Olayda C.T. adlı şahıs bacağından vuruldu. Silahlı olduğu belirtilen B.G., kaçarken Vali Kızılkaya’nın korumaları tarafından yakalandı.

Silahlı çatışmayı görüntüleyen vatandaş ise vurulan kişiyi Vali Kızılkaya sanarak korku yaşadı.

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Yaralanan iki kişi , olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Silahlı kavga ile ilgili polis inceleme başlattı.

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