Siirt’in Pervari ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kaynak: DHA
Siirt’in Pervari ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt Valiliği, Pervari ilçesi genelinde 3 Nisan Çarşamba günü saat 01.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Siirt Valiliği, Pervari ilçesi ve ilçeye bağlı tüm köylerde 3 Nisan Çarşamba günü saat 01.00’den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İlimize bağlı Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 3 Nisan 2024 tarih ve saat: 01.00’den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir”

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