Siirt'te 10 aylık bebeğin yürek burkan sonu

Kaynak: DHA
Siirt'te 10 aylık bebeğin yürek burkan sonu
Siirt'te yaşanan talihsiz bir olayda, 10 aylık bebek Armağan Aydar, annesinin kucağından düşerek ağır bir beyin kanaması geçirdi ve ne yazık ki hayatını kaybetti.

Dün gece Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşen bu üzücü olayda, annesinin dengesini kaybetmesi sonucu yere düşen küçük Armağan için hemen sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Armağan'ın durumunun ciddiyeti anlaşıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen, minik Armağan kurtarılamadı.

Armağan Aydar'ın vefatının ardından, otopsi işlemleri için hastane morguna nakledilen bedeni üzerinde incelemeler yapılırken, yaşanan bu acı olayla ilgili resmi soruşturma süreci de başlatılmış durumda.

İlgili Haberler
Siirt'te kapanan yollar ulaşıma açıldı
Siirt'te kapanan yollar ulaşıma açıldı
Siirt'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Siirt'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Siirt’te 490 paket kaçak sigara ele geçirildi
Siirt’te 490 paket kaçak sigara ele geçirildi
Siirt'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Siirt'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Son Haberler
Araç şarampole uçtu:1 ölü Yerel Haberler
Araç şarampole uçtu:1 ölü
THY’de deprem! Yüzlerce kişi işten çıkarıldı Ekonomi
THY’de deprem! Yüzlerce kişi işten çıkarıldı
Bill Gates neden cüzdan taşıdığını açıkladı. Onun amacı bizimkinden çok farklı Dünya
Bill Gates neden cüzdan taşıdığını açıkladı. Onun amacı bizimkinden çok farklı
Zonguldak'ta 13 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan aşağı düştü Gündem
Zonguldak'ta 13 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan aşağı düştü
50 milyon lira değerinde gümrük kaçağı Yerel Haberler
50 milyon lira değerinde gümrük kaçağı
Gümrük kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı Gündem
Gümrük kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık. Magazin
20 yıllık dostların eğlenceli gecesi. Bütün kızlar toplandık toplandık toplandık.