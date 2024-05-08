Siirt'te 10 aylık bebeğin yürek burkan sonu

Dün gece Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşen bu üzücü olayda, annesinin dengesini kaybetmesi sonucu yere düşen küçük Armağan için hemen sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Armağan'ın durumunun ciddiyeti anlaşıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen, minik Armağan kurtarılamadı.

Armağan Aydar'ın vefatının ardından, otopsi işlemleri için hastane morguna nakledilen bedeni üzerinde incelemeler yapılırken, yaşanan bu acı olayla ilgili resmi soruşturma süreci de başlatılmış durumda.