Siirt'te kapanan yollar ulaşıma açıldı

Kaynak: İHA
Siirt'te kapanan yollar ulaşıma açıldı
Siirt’tin Eruh, Şirvan ve Pervari ilçelerinde sağanak yağış sebebiyle kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri tarafından heyelandan ötürü kapanan Eruh ilçesine bağlı Dalkorur, Ortaklı, Yediyaprak, Budamış, Akdiken, Gelenkardeş, Dadaklı, Tünekpınar köy yolları ile Pervari ilçesi Dolusalkım köyü ve Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarda bulundu.

Hayatı durma noktasına getiren kapalı yollar birçok alanda zorlukları beraberinde getirdi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar kapsamında kapanan yollar yeniden ulaşıma açılarak hayat yeniden normal şartlarına döndü.

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