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Siirt’te 45 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Siirt’in Baykan ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan bir minibüste 45 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı 2 şüpheli gözaltına alındı. 

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 22:47
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Siirt’te 45 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Siirt’te 45 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
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(DHA) - İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Baykan ilçesi Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Veysel Karani Beldesi Siirt kara yolu üzerinde bir minibüs durdurulmak istendi.

Güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarı üzerine sürücüsü N.S. ve yanında bulunan Y.T., minibüsten inip kaçmaya çalışırken, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Minibüste yapılan kontrolde 38’si Afgan ve 7’si Pakistan uyruklu olmak üzere 45 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör şüphelisi 2 kişi gözaltına alınırken, kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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