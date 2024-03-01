Siirt'te 8 yaşındaki çocuk sulama havuzuna düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Siirt'te 8 yaşındaki çocuk sulama havuzuna düşerek hayatını kaybetti
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Umut Aydınalp isimli 8 yaşındaki çocuk, sulama havuzuna düşerek hayatını kaybetti.

İddialara göre, oyun oynamak için dışarı çıkan Umut Aydınalp, evlerinin 150 metre ilerisindeki fıstık bahçesindeki sulama havuzuna düşerek dengesini kaybetti.

Ailesi bir süre haber alamayınca Umut'u aramaya başladı. Umut, havuzda hareketsiz halde bulunarak çıkarıldı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Umut, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Umut'un cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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