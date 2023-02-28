Siirt'te 802 kişi koruyucu aile olmak için başvuruda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, gazetecilere, depremlerin ardından 802 kişinin koruyucu aile olmak için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Ergün, daha önce yılda 2 veya 3 olan koruyucu aile başvuru sayısının depremden sonra 802'ye yükseldiğini vurgulayarak, sürecin devam ettiğini ve başvuruların e-devlet üzerinden yapılabildiğini söyledi.

Deprem sonrası refakatçisi olmayan çocuklara koruyucu aile olmak için Siirt'te yoğun bir talebin bulunduğunu aktaran Ergün, "Geçmiş yıllarda az olan başvuru sayısı depremlerle birlikte son 20 günde 802'ye çıktı ve talep her geçen gün de artıyor. Başvuru yapan ailelere yönelik 2 ve 3 Mart'ta kurum binasında koruyu aile konusunda kapsamlı bir seminer yapmayı planlıyoruz. Tüm vatandaşların katılımını bekliyoruz." dedi. (AA)