Siirt'te anız yangını

Siirt'te çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Siirt'te anız yangını

Merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünde 80 dönümlük tarlada anız yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

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