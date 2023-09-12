Siirt'te anız yangını

Merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünde 80 dönümlük tarlada anız yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
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Siirt'te çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünde 80 dönümlük tarlada anız yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.