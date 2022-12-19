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Siirt'te ATM’ler kundaklandı

Siirt’te kimliği belirsiz kişiler tarafından bankalara ait ATM'ler ateşe verildi. Yanan ATM’ler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 16:30
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Siirt'te ATM'ler ateşe verildi

Siirt'te ATM’ler kundaklandı
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Siirt’in Kurtalan ilçe kent merkezinde 5 banka ATM’si kundaklanarak kullanılamaz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi Yaşar Kemal Caddesinde kimliği belirsiz bir kişi yan yana 5 bankaya ait ATM’yi ateşe verdi. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan ATM’ler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.


(Kaynak: İHA)

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