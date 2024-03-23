Siirt’te bir otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında organize suç örgütleri üyeleri ve kaçakçılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek operasyon düzenlendi.

15 BİN 610 SİLAH MERMİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalar kapsamında takibe alınan otomobil, Siirt-Batman kara yolunda durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 15 bin 610 silah mermisi ve bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.