Siirt’te bir otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi

Kaynak: DHA
Siirt’te bir otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi
Siirt’te jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, arama yapılan otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi, 5 şüpheli ise tutuklandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında organize suç örgütleri üyeleri ve kaçakçılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek operasyon düzenlendi.

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15 BİN 610 SİLAH MERMİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalar kapsamında takibe alınan otomobil, Siirt-Batman kara yolunda durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 15 bin 610 silah mermisi ve bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

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