Siirt'te bir otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle organize suç örgütleri ve kaçakçılara yönelik müşterek operasyon yapıldı.

Bu kapsamda takip edilen şüpheli otomobil, Siirt-Batman kara yolunda durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, değişik çaplarda 15 bin 610 mermi ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi, 5 zanlı ise yakalandı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.