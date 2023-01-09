9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Buzlanan yolda minibüs ters döndü: 6'sı ağır 12 yaralı

Buzlanan yolda minibüs ters döndü: 6'sı ağır 12 yaralı

Siirt’'in Pervari ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, ters dönen minibüste 6'sı ağır 12 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 14:04
Takip Et

Siirt'te buzlanan yolda minibüs ters döndü 6'sı ağır 12 yaralı

Buzlanan yolda minibüs ters döndü: 6'sı ağır 12 yaralı
+
Aa
-

Kaza, saat 11.00 sıralarında Soğuksu köyü yolunda meydana geldi. Mersin'e düğün için giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AHZ 670 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada 6'sı ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
1
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
2
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
3
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
4
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
5
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
6
﻿Cem Yılmaz derbi ardından
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
7
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Atatürk, ‘Er Musa’ için İngilizlere nasıl kafa tuttu, 'Devlet' olunacağını nasıl gösterdi?
﻿Atatürk, ‘Er Musa’ için İngilizlere nasıl kafa tuttu, 'Devlet' olunacağını nasıl gösterdi?
﻿Atatürk, ‘Er Musa’ için İngilizlere nasıl kafa tuttu, 'Devlet' olunacağını nasıl gösterdi?
﻿Sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi
﻿Sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi
﻿Sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi
﻿Feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı! Böyle havaya uçtu
﻿Feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı! Böyle havaya uçtu
﻿Feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı! Böyle havaya uçtu
﻿Kent meydanındaki tuvalette ölü bulundu
﻿Kent meydanındaki tuvalette ölü bulundu
﻿Kent meydanındaki tuvalette ölü bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.