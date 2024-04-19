Siirt’te iki kamyonet çarpıştı! Biri takla attı: 3 yaralı

Kaynak: DHA
Siirt’te iki kamyonet çarpıştı! Biri takla attı: 3 yaralı
Siirt'te, kavşakta çarpışan kamyonetlerden birinin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt çevreyolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 10 AT 764 kamyonet ile 07 GUJ 91 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan 10 AT 764 kamyonetteki Mehmet Ali T., Beşir B. ve Ali K. yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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